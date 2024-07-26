Bu tarihe dikkat! Mersin'de deprem tatbikatı yapılacak

Mersin'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 12 Eylül'de deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Tatbikat, Niğde, Adana ve Konya ile eş zamanlı düzenlenecek.

Bu tarihe dikkat! Mersin'de deprem tatbikatı yapılacak

Valiliği'nin açıklamasına göre, "TAMP Mersin Bölge Düzeyi Tatbikatı" hazırlığına ilişkin, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplantı yapıldı.

Pehlivan, toplantıdaki konuşmasında, afetlere hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Tatbikatların, ilgili kurumların gerekli çalışmaları etkin şekilde yerine getirmesine imkan sağladığını anlatan Pehlivan, hazırlık sürecinin işbirliği ve koordinasyon içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ile TAMP kapsamındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

DEPREM TATBİKATI

'ın hazırladığı tatbikat senaryosuna göre, Ecemiş fay hattında merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelecek.

Mersin, Niğde, Adana ve Konya'nın etkileneceği afet nedeniyle, Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den destek ekiplerinin sevki planlanacak.

TAMP Mersin Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı, 12 Eylül'de Niğde, Adana ve Konya ile eş zamanlı yapılacak.

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