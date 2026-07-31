NTV

Bu tarihler arasında dikkat! İstanbul'da 6 metro hattının sefer saatleri uzatıldı

31.07.2026 12:05

Bu tarihler arasında dikkat! İstanbul'da 6 metro hattının sefer saatleri uzatıldı
Anadolu Ajansı

Metro İstanbul sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Metro İstanbul, 1-16 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı'da gerçekleşecek 5. İstanbul Festivali'ne ilişkin metro hatlarında sefer saatlerinin uzatıldığını bildirdi.

1-16 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek 5. İstanbul Festivali kapsamında bazı metro hatlarının sefer saatlerinde iyileştirme yapıldı.

 

Metro İstanbul da sefer saatlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

 

Açıklamada, 3 ve 10 Ağustos günleri hariç 1-16 Ağustos tarihleri arasında M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarının sefer saatlerinin saat 00.30'a kadar uzatıldığı belirtildi.

 

Metro İstanbul, M4 ve M5 hatlarındaki trenlerin Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket edeceğini de açıkladı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery