Bu taş dünyada bir tek Kayseri'de çıkıyor: ''Sadece bizim köyümüzde var''

Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde baş mimar olan Mimar Sinan'ın doğduğu yer olan Ağırnas'ta çıkarılan dorak taşı, dünyada tek olma özelliğini taşıyor.

Babasından öğrendiği meslekle günümüzde sayılı dorak taşı ustasından biri olan Oğuz Ayata, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcıları kimliğini aldı.

Asırlık ekipmanlarla sanatı devam ettirdiğini söyleyen Ayata, mesleğine olan tutkusunu anlatırken, Mimar Sinan'ın köyünde doğduğu için gurur duyduğunu söyledi. Ayata, taşları elektrikli testere kullanmadan elleriyle şekillendiriyor.

Ayata'nın mesleğe başlamasına ise babası neden olmuş. Ayata, mesleğini başlamasını şöyle anlattı:

"Yaklaşık 7-8 yıldır dorak taşı yapıyorum. Babamın çocukluğunda yaptığı evimizde bir dorak taşı vardı, onda yoğurt süzdürmek istedik. Babam yaparken ben şevkle izledim, çok hoşuma gitti. Yaparken videoya çektim ve sosyal medyada paylaştım. Dorak taşını bana babam öğretti."

Dorak taşı sanatının daha büyük kitleler tarafından tanınmasını istediğini ifade eden Ayata, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcıları için başvuru yaptı ve heyet değerlendirmesi sonucunda bu sanatı üzerine tescilletti.