Bu taş dünyada bir tek Kayseri'de çıkıyor: ''Sadece bizim köyümüzde var''
07.11.2025 13:50
Son Güncelleme: 07.11.2025 14:03
İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan dorak taşı, Oğuz Ayata'nın elleriyle hayat buluyor.
Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde baş mimar olan Mimar Sinan'ın doğduğu yer olan Ağırnas'ta çıkarılan dorak taşı, dünyada tek olma özelliğini taşıyor.
Babasından öğrendiği meslekle günümüzde sayılı dorak taşı ustasından biri olan Oğuz Ayata, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcıları kimliğini aldı.
Asırlık ekipmanlarla sanatı devam ettirdiğini söyleyen Ayata, mesleğine olan tutkusunu anlatırken, Mimar Sinan'ın köyünde doğduğu için gurur duyduğunu söyledi. Ayata, taşları elektrikli testere kullanmadan elleriyle şekillendiriyor.
Ayata'nın mesleğe başlamasına ise babası neden olmuş. Ayata, mesleğini başlamasını şöyle anlattı:
"Yaklaşık 7-8 yıldır dorak taşı yapıyorum. Babamın çocukluğunda yaptığı evimizde bir dorak taşı vardı, onda yoğurt süzdürmek istedik. Babam yaparken ben şevkle izledim, çok hoşuma gitti. Yaparken videoya çektim ve sosyal medyada paylaştım. Dorak taşını bana babam öğretti."
Dorak taşı sanatının daha büyük kitleler tarafından tanınmasını istediğini ifade eden Ayata, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcıları için başvuru yaptı ve heyet değerlendirmesi sonucunda bu sanatı üzerine tescilletti.
Dorak taşı kültürünün kendisinden sonra da devam etmesini istediğini söyleyen Ayata, bu sanatın sadece Kayseri bölgesinde sürdürüldüğünü ve her yumuşak taştan olmadığını da sözlerine ekledi.
Dorak yoğurdu ile dorak taşına olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Prof. Dr. Osman Özsoy ise bu taşın, buzdolabı ve elektriğin olmadığı zamanlarda daha yaygın olduğunu vurguladı. Uzman isim, dorak taşı sayesinde yoğurdun daha uzun süre muhafaza edilebildiğini de aktardı.