Bu üzüm 83 bin liraya satıldı

Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan üzüm cinsi Ruby Roman açık artırmada rekor fiyata satıldı. Yaklaşık 83 bin lira ile bir otel üzümü satın aldı.

İHA 16.07.2020 - 13:34

Bu üzüm 83 bin liraya satıldı

Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi.

Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan ve lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyi bir salkıma 12 bin 200 dolar (yaklaşık 83 bin lira) teklif eden bir geleneksel Japon oteli kazandı.

Şirketi temsilen açık artırmaya katılan Mitsutaka Sakamoto, toplumun yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele ettiği bir dönemde üreticilere destek olmak için en yüksek teklifi verdiklerini ifade etti.

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