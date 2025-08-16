Bu yıl için av yasağı kararı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldığı canlı yayında orman yangınlarıyla ilgili son durumu değerlendirdi.





"YANGINLARIN YÜZDE 96'SI İNSAN KAYNAKLI"

Yangınların yüzde 96'sının insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "İzmir'de bir yangın çöpe atılan yatağın tutuşturulmasından çıktı" dedi.

Yumaklı ayrıca bu yıl için av yasağı geleceğini aktardı. Yumaklı "Oradaki tüm hayvanlar can havliyle kaçarken, başka yerlerde onların avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil." dedi.