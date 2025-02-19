Bu yıl ilk teravih namazı ne zaman kılınacak? 2025 teravih namazı tarihi

11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı ilk iftardan bir gece önce ihya edilecek. Ramazan ayına günler kala vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için heyecanla bekliyor. İşte, 2025 teravih namazı tarihi...



İLK TERAVİH NE ZAMAN?



Bu yılın ilk teravih namazı, 28 Şubat Cuma günü yatsı ezanının ardından camilerde kılınacak.



BU YIL İLK SAHUR NE ZAMAN?



İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak.



TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?



Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.



Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.



Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır.