Bu yıl kaçakçılık operasyonlarında 29 bin 543 gözaltı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin yılbaşından bu yana düzenlediği 22 bin 809 kaçakçılık operasyonunda 29 bin 543 şüpheli gözaltına alındı.

Bakanlık verilerine göre, operasyonlarda 742 şüpheli tutuklanırken, 864 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İstihbarat çalışmaları, saha denetimleri ve teknik incelemelerle tespit edilen adreslere düzenlenen baskınlarla kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesi ve yasa dışı kazanç elde edilmesi engellendi.

Operasyonlarda 499 bin 614 litre sahte ve kaçak alkollü içki, 3 milyon 449 bin 419 litre kaçak akaryakıt, 9 milyon 82 bin 549 paket sigara, 224 bin 266 elektronik sigara ile 1 milyar 87 milyon 439 bin 576 makaron ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar sayesinde yaklaşık 3 milyar 545 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.