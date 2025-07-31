Bu yıl Siirt fıstığından da verim alınamadı

Kentte yaklaşık 400 bin dekar arazi üzerinde ekili Siirt fıstığı da sıcak havalardan olumsuz etkilendi.

Son yılların en sıcak ayıyla karşılaştıklarını ifade eden Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, Siirt fıstığı ve hububat üretiminde istenilen verimin alınamadığını belirtti.

Günbat, "Görülmemiş sıcaklardan dolayı Siirt fıstığının zarar gördüğünü, ağaçlarda çok kuruma meydana geldiğini gözlemliyoruz." dedi.



SİGORTA UYARISI



Çiftçilere yaşanan zarar karşısında sigorta yaptırmaları uyarısında bulunan Günbat, "Benim çiftçilere, üreticilere tavsiyem; bahçelerine, fıstıklarına, ekin alanlarına sigorta yapsınlar." diye konuştu.