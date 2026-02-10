Buca Belediyesi'nde bir günlük eylem
10.02.2026 12:31
Buca Belediyesi işçileri eylem yaptı.
İzmir Buca Belediyesi'nde işçiler 40 gündür ödenmeyen alacakları nedeniyle dün iş bırakma eylemi başlattı. Belediyeden maaş sözü verilince eylem şimdilik sona erdi.
Buca Belediyesi'nde işçiler, yan haklar ve alacaklarına yönelik verilen ödeme tarihinin 40 gün gecikmesini gerekçe göstererek eylem kararı aldı.
Cenaze, veteriner ve zabıta dışındaki tüm belediye hizmeti durduruldu.
DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube'den gece yapılan açıklamada, belediye ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.
BUGÜN HESAPLARA YATIRILACAK
Kasım ayına ait yan haklar ve fazla mesailerin tamamının bugün saat 17.00’ye kadar hesaplara yatırılacağı duyuruldu.
Eylemini sonlandıran işçiler bugün görevlerinin başına döndü.