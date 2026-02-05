Buca Belediyesi'ne operasyon. 28 gözaltı kararı

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı ve menfaat temin ettiği tespit edilen aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.