Buca Belediyesi'ne operasyonda gözaltı sayısı 54'e yükseldi

Buca Belediyesi'ne yönelik olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı arttı.

Dün Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 50 kişi gözaltına alınmıştı. Sayı bugün 54'e yükseldi.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

SUÇLAMALAR NE?

Başsavcılığın açıklamasında suçlamalar şöyle sıralanıyor:

- Belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği,

- İlçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği,

- İmar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı,

- Belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı,

- Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği,

- Fiilen çalışmayan şahıslara maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı (kamuoyunda “bankamatik personel” olarak bilinen uygulama) iddia edildi.