Buca Cezaevi'nde bir tutuklunun corona virüs testi pozitif çıktı (Belirti gösteren 62 kişi izole edildi)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yeni tip corona virüs (Covid-19) belirtisi taşıyan bir tutuklunun yapılan testinin pozitif sonuç verdiğini bildirdi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan H.A'nın 13 Nisan'da ishal, kırgınlık gibi şikayetlerle sağlık kurumuna sevk edildiği ve H.A'ya uygulanan corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

BELİRTİ GÖSTEREN 62 TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ İZOLE EDİLDİ



H.A'nın tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde cezaevinde filyasyon kuralının uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"H.A'nın da kaldığı, adli suçluların bulunduğu koğuşlardaki tutuklu ve hükümlüler tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlü hastanelerde izole edilmişlerdir ve tetkikleri devam etmektedir, sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda İzmir'deki ceza infaz kurumlarında corona virüse karşı alınan tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."