Buca yangını | Ormanı yakmış, onlarca araç küle dönmüştü: Mahkeme kararını verdi
İzmir'in Buca ilçesinde ormanı ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İzmir'in Buca ilçesinde orman yangınıyla mücadele sürüyor.
İlçede geçen hafta sonu da büyük bir yangın çıkmıştı.
29 Haziran Pazar günü Otokent yakınlarında orman yangını çıkmış, alevler Beyazevler bölgesinde geniş bir alana yayılmıştı.
Önü kesilemeyen alevler, Otokent'te park halinde bulunan birçok aracın ve iş yerlerinin kül olmasına sebep olmuştu.
Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, H.Ö. (44) yakalanarak gözaltına alındı.
ÖNCE EVİ KUNDAKLADI, SONRA ORMANI ATEŞE VERDİ
H.Ö.'nün önce ailesinin evini kundakladığı, sonra da çevreyolu kenarında ormanlık alanı ateşe verdiği öne sürüldü.
H.Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video - Buca'daki orman yangınında dehşet anı: "Burası cehenneme döndü!"
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