Buca'da grevin altıncı günü: Bazı işçilerin işine son verildi

İzmir Buca Belediyesi'nde görev yapan DİSK'e bağlı Genel İş'e üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bıraktı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçtiğimiz günlerde işçilerle bir araya geldi ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

Grev nedeniyle toplanmayan çöpler dün İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanırken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da sahaya inip çöp topladı.

SMS İLE İŞLERİNE SON VERİLDİ

Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma haklarını kullanmak isteyen bazı işçilerin grev yapan bazı işçiler tarafından tehdit edildiğini, bu işçilerin de işlerine son verileceğini söyledi.

Duman'ın açıklamasının ardından bugün grevin altıncı gününde bazı işçilere kısa mesajla iş sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Gönderilen SMS’te, "23.06.2025 itibariyle Buca Belediyesi’ndeki görevlendirmenize son verilmiştir." denildi.