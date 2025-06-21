Buca'da grevin dördüncü günü: Sokaklarda çöp yığınları oluştu
İzmir'in Buca ilçesinde DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi bazı çalışanların iş bırakmasıyla başlayan grev, dördüncü gününde de sürüyor. Grev nedeniyle çöpler toplanmazken, bazı sokaklarda çöpler birikti.
Buca Belediyesi'nde görev yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş'e üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bıraktı.
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki gün işçilerle görüştü ancak görüşmeden uzlaşma çıkmadı.
ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU
Grevin dördüncü gününde çöpleri toplanmayan ilçenin bazı noktalarında çöp yığınları oluştu.
Biriken çöpler, kaldırımlara ve yollara taştı.
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