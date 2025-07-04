Buca'daki orman yangınında dehşete düşüren an! "Burası cehennem oldu, hakkınızı helal edin"

İzmir'in Buca ilçesinde orman yangınına müdahale eden bir arazözde bulunan orman işçileri, alevlerin arasında ölümle burun buruna geldi.

"BURASI CEHENNEM OLDU"

Ekiplerin yaşadığı panik de görüntülerde duyuldu.

Alevlerin arasında kalan itfaiyecilerden birinin "Cehennem oldu burası." dediği, bir diğerinin ise "Camı kapat, hakkınızı helal edin" diye bağırdığı ve arkadaşlarını "Korkmayın." diyerek sakinleştirmeye çalıştığı duyuluyor.