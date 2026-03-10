Bucasporlu futbolcunun taksi şoförü babası cinayet kurbanı
10.03.2026 09:50
Son Güncelleme: 10.03.2026 12:29
Silahla yaralanan taksi şoförü Deniz Örer, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İzmir'de bir taksi şoförü, aracına binen kişiyle yaşadığı tartışma sonucu öldürüldü. Cinayetin ardından taksiyle kaçan katil zanlısı, yakalandı. Öldürülen taksici Deniz Örer'in Bucaspor'da forma giyen Berke Örer'in babası olduğu öğrenildi.
İzmir'de taksici cinayeti işlendi.
Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında Konak'ta taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaraladı.
TAKSİYLE OLAY YERİNDEN KAÇTI
Şüpheli, daha sonra yaraladığı şoförün taksisiyle bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Taksi şoförü Örer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aracı bir sokağa bırakıp kaçmaya devam eden cinayet zanlısı ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.
Cinayete kurban giden taksi şoförünün oğlu 19 yaşındaki Berke, Bucaspor'da forma giyiyor.
BUCASPORLU FUTBOLCUNUN BABASI
Öldürülen taksi şoförünün TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor'da forma giyen Berke Örer'in babası olduğu öğrenildi.
Örer'le aynı durakta çalışan taksi şoförü Saruhan Özdenler, gazetecilere, Örer'in durakta sevilen bir insan olduğunu söyledi.
"Oğlu Berke de Bucaspor 1928'de futbolcu. İyi transfer teklifleri de alıyormuş çocuğu. Hep anlatırdı." diyen Özdenler, şöyle devam etti:
"- Hatta daha dün akşam hastanede tahlilleri vardı ama bu olay oldu. Hepimiz yıkıldık. Herkesin başına geliyor. Bu işin de kaderi bu. Bunu hepimiz yaşıyoruz.
- Yolcuyu nereden aldığını bilmiyoruz ama gittiği yeri biliyoruz sadece. Basmane semtinin üst taraflarında bir yere gidiyor"