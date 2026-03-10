Bucasporlu futbolcunun taksi şoförü babası cinayet kurbanı

BUCASPORLU FUTBOLCUNUN BABASI

Öldürülen taksi şoförünün TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor'da forma giyen Berke Örer'in babası olduğu öğrenildi.

Örer'le aynı durakta çalışan taksi şoförü Saruhan Özdenler, gazetecilere, Örer'in durakta sevilen bir insan olduğunu söyledi.

"Oğlu Berke de Bucaspor 1928'de futbolcu. İyi transfer teklifleri de alıyormuş çocuğu. Hep anlatırdı." diyen Özdenler, şöyle devam etti:

"- Hatta daha dün akşam hastanede tahlilleri vardı ama bu olay oldu. Hepimiz yıkıldık. Herkesin başına geliyor. Bu işin de kaderi bu. Bunu hepimiz yaşıyoruz.

- Yolcuyu nereden aldığını bilmiyoruz ama gittiği yeri biliyoruz sadece. Basmane semtinin üst taraflarında bir yere gidiyor"