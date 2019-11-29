BUDO, İDO ve İstanbul Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesinden yapılan açıklamaya göre; Bursa - Istanbul ve Bursa - Armutlu arasındaki bazı seferler sabahtan itibaren yapılamayacak. İşletme saat 15.30'a kadar gerçekleştirilmesi planlanan toplam 10 seferi iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN DA BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) Pendik-Yalova arasındaki seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50
Bursa-Büyükçekmece 08:00
Yalova-Pendik 08:00
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
Büyükçekmece-Bursa 10:30
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00
İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:
Karaköy- Kabataş- Bostancı :07:45
Kadıköy- Sarıyer: 07:50
Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07:55
Beşiktaş -Adalar :07:30