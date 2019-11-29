BUDO, İDO ve İstanbul Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan, olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri geldi. İstanbul Şehir Hatları'nın da bazı seferleri iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesinden yapılan açıklamaya göre; Bursa - Istanbul ve Bursa - Armutlu arasındaki bazı seferler sabahtan itibaren yapılamayacak. İşletme saat 15.30'a kadar gerçekleştirilmesi planlanan toplam 10 seferi iptal etti. 

İptal edilen seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN DA BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
 
İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) Pendik-Yalova arasındaki seferlerin iptal edildiğini duyurdu. 

İptal edilen seferler şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50

Bursa-Büyükçekmece 08:00

Yalova-Pendik 08:00

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30

Büyükçekmece-Bursa 10:30

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00

İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:

Karaköy- Kabataş- Bostancı :07:45

Kadıköy- Sarıyer: 07:50

Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07:55

Beşiktaş -Adalar :07:30

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