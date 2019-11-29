BUDO, İDO ve İstanbul Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesinden yapılan açıklamaya göre; Bursa - Istanbul ve Bursa - Armutlu arasındaki bazı seferler sabahtan itibaren yapılamayacak. İşletme saat 15.30'a kadar gerçekleştirilmesi planlanan toplam 10 seferi iptal etti.



İptal edilen seferler şöyle:



07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)



15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN DA BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ



İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) Pendik-Yalova arasındaki seferlerin iptal edildiğini duyurdu.



İptal edilen seferler şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50

Bursa-Büyükçekmece 08:00

Yalova-Pendik 08:00

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30

Büyükçekmece-Bursa 10:30

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00

İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:



Karaköy- Kabataş- Bostancı :07:45



Kadıköy- Sarıyer: 07:50



Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07:55



Beşiktaş -Adalar :07:30