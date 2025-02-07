BUDO seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO seferleri iptal edildi

 Deniz Otobüslerinin () internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 13.30 ve 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00 ve 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılmayacak.

Aynı gerekçeyle 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilmeyecek.

BUDO'nun bugünkü 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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