Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 30 Mart'taki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 08.00, 09.30, 16.00, 17.30 ve 18.00, 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle 09.30, 11.30, 16.30,18.30, 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.
Saat 08.30 ve 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Büyükçekmece), 10.30 ve 20.30 İstanbul(Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.
BUDO seferlerine fırtına engeli
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 30 Mart'taki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.