BUDO seferlerine fırtına engeli

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi iptal edildi.

BUDO seferlerine fırtına engeli

İstanbul ve arasında etkili oluyor. 

Bursa Deniz Otobüsleri'nin () internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...