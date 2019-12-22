BUDO ve GESTAŞ'tan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Aynı gerekçeyle saat 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



GESTAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde etkili olan fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.



Gökçeada'dan Kabatepe'ye yarın saat 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 seferleri yapılamayacak.



Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

Diğer hatlarda ise deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.