BUDO ve İDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşuları sebebiyle iptal edildi.

BUDO'nun sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, 7 Ocak Salı günü 07.00, 09.30, 14.00, 18.00 Mudanya-Eminönü ve 10.00, 13.00, 16.30, 20.30 Eminönü-Mudanya seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), yarın yapacağı bazı seferler de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılması planlanan 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri ile çarşamba günü 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi gerçekleştirilemeyecek.

