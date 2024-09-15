BUDO'da sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 6'sı, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

BUDO'da sefer iptalleri

Deniz Otobüsleri'nin () internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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