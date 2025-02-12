BUDO'da sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'da sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında sefer iptallerine yol açtı.

Deniz Otobüsleri'nin () resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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