BUDO'da sefer iptalleri
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında sefer iptallerine yol açtı.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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