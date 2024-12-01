BUDO'da sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'da sefer iptalleri

Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda; saat 16.45 Bursa (Mudanya) - (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

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