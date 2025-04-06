BUDO'da yangın paniği: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Bazı vatandaşlar, çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilendi. Bölgede bulunan sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılan bir gemi görevlisi ve dört vatandaşın hastanedeki kontrolleri sürüyor.



Gemide yolcu olarak seyahat eden bir vatandaş, "İçerden bir anda duman yükseldi. Tam yanaşırken oldu. Hepimiz panik yaşadık, ekiplere haber verdik. Bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş diye duyduk" dedi.