BUDO'dan sefer iptali
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul ile Bursa arasındaki 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşullarına ilişkin iptal duyurusunda bulundu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 17.45 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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