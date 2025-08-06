BUDO'dan sefer iptali

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşullarına ilişkin iptal duyurusunda bulundu.



Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 17.45 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

