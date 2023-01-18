BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO, bugün yapılması planlanan seferlerden altısının olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

BUDO'dan sefer iptalleri

Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri () seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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