BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün (25 Şubat 2019) saat 07.00-09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Bu arada saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
BUDO'dan sefer iptalleri
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün (25 Şubat 2019) saat 07.00-09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.