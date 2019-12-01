BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Aynı nedenle 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.



Ayrıca, saat 08.00, 09.30, 10.00 ve 10.30'daki bazı seferler de yapılamadı.