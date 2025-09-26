BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre;

07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),

08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),

09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),

10.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.