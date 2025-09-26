BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre;

07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),

08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),

09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),

10.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...