BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 01:06

BUDO'dan sefer iptalleri

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ile arasında işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07,00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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