BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.



Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07,00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

