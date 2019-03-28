Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'dan sefer iptalleri
Anadolu AjansıTürkiye
BUDO'nun akşam yapacağı iki sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.