BUDO'nun 8 seferi iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi bugün yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre; 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.