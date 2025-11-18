İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
18.11.2025 00:54
Son Güncelleme: 18.11.2025 01:00
DHA
Bursa’da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'dan da sefer iptali açıklaması geldi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi.