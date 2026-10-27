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BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

27.10.2026 00:36

BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
DHA

BUDO'nun 8 seferi iptal edildi.

DHA
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Bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle BUDO'nun 8 seferi iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. 

 

BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, iptal edilen seferler şöyle:

Bursa (Mudanya) -İstanbul(Kabataş), İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya) 