BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
27.10.2026 00:36
DHA
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi.
Bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle BUDO'nun 8 seferi iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, iptal edilen seferler şöyle:
Bursa (Mudanya) -İstanbul(Kabataş), İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya)