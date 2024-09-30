BUDO'nun 8 seferi iptal edildi: BUDO iptal seferler nasıl öğrenilir?
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Sefer planı olan veya rezervasyon yaptıran vatandaşlar, iptal seferleri nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Peki, BUDO iptal seferler nasıl öğrenilir?
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 8 seferini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtildi.
İPTAL SEFERLER NASIL ÖĞRENİLİR?
Budo.burulas.com.tr,0850 850 99 16 numaralı Çağrı Merkezimiz den bilgi alabilirsiniz. Ayrıca Telefonunuza gelecek SMS ile de bilgilendirilirsiniz.Eğer gidiş-dönüş bilet satın alındıysa, gidiş seferinin iptal olması, dönüş seferinin iptalini gerektirmemektedir. Yolcularımız, dilekleri doğrultusunda, dönüş iadesini asgari seferden son bir (1) saat öncesine kadar alabilirler.
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