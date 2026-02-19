Ramazan imsakiyesi banner
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

19.02.2026 00:04

IHA

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre; bugün saat 07.00’de gerçekleştirilmesi planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi, aynı gün saat 08.00’de yapılması planlanan İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi.
 

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına seferlerle ilgili güncel bilgileri BUDO’nun resmi duyuru kanallarından takip etmelerini istedi.