BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
19.02.2026 00:04
IHA
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
İHA
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'dan yapılan açıklamaya göre; bugün saat 07.00’de gerçekleştirilmesi planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi, aynı gün saat 08.00’de yapılması planlanan İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi.
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına seferlerle ilgili güncel bilgileri BUDO’nun resmi duyuru kanallarından takip etmelerini istedi.