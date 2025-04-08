BUDO'nun dört seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle dört seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun dört seferi iptal edildi

Büyükşehir Belediyesince ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin dört seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Konuya ilişkin 'nun internet sitesindeki duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi."

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