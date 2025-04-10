BUDO'nun dört seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü dört seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre; bugün 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.