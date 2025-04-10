BUDO'nun dört seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle dört seferin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü dört seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre; bugün 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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