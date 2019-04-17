Bursa Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 3 yıldır karşılıklı olarak sürdürdüğü Mudanya-Büyükçekmece seferlerinin sona ereceği duyuruldu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, Mudanya-Büyükçekmece seferlerinin 21 Nisan Pazar günü son kez gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, bu güzergahta düzenli seyahat eden BUDO yolcularının "Mudanya-Eminönü" hattını kullanarak İstanbul veya Mudanya'ya erişim sağlayabileceği ifade edildi.
BUDO'nun Mudanya-Büyükçekmece seferleri sona eriyor
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ile Büyükçekmece arasında karşılıklı gerçekleştirilen seferler 21 Nisan'dan sonra yapılmayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 3 yıldır karşılıklı olarak sürdürdüğü Mudanya-Büyükçekmece seferlerinin sona ereceği duyuruldu.