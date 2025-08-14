BUDO'nun seferlerine fırtına engeli

Bursa'da kuvvetli fırtına etkili oluyor.



Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 3 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



Bursa Deniz Otobüsleri'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 15.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.