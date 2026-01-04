BUDO'nun seferlerine fırtına engeli
04.01.2026 16:40
Anadolu Ajansı
AA
Fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
Marmara'da kuvvetli lodos etkili oluyor.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.
Aynı nedenle 07.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.