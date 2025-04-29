BUDO'nun sekiz seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, sekiz sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun sekiz seferi iptal edildi

Büyükşehir Belediyesince ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin sekiz seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...