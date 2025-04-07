BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi
Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 12 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bursa Hava Durumu
- Yurt Haber
- Budo