BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri iptal edildi.

BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin () resmi internet sitesindeki duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 12 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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