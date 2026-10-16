BUDO'nun yarın yapılacak 12 seferi iptal edildi
16.10.2026 21:06
Yarı Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarın yapılması planlanan 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyurulara göre yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya),
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.