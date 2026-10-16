Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

BUDO'nun yarın yapılacak 12 seferi iptal edildi

16.10.2026 21:06

BUDO'nun yarın yapılacak 12 seferi iptal edildi
Anadolu Ajansı

Yarı Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarın yapılması planlanan 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyurulara göre yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi. 

Saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 
16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 
19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.