BUDO'ya fırtına engeli

Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

