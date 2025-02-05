BUDO'ya fırtına engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'ya fırtına engeli

Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Deniz Otobüslerinin () internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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