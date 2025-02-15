Büfeden aldığı içkiden öldü: İşyeri sahibi tutuklandı

Sahte içki sattığı tespit edilen büfe sahibi Türker Y. tutuklandı. Olay Ortaköy'de 25 Ocak'ta meydana geldi.



Taşkın Erdoğan iddiaya göre bir büfeden içki sipariş etti. Ve içkiyi içtikten bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşı tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Erdoğan burada hayatını kaybetti.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sahte içki sattığını belirlediği büfenin sahibi Türker Y.'yi gözaltına aldı, büfede ve evinde arama yaptı.



Şüphelinin, Kağıthane'de geçtiğimiz 26 Aralık'ta da sahte içki satma suçundan arandığı öğrenildi.