Büfeye kurşun yağdırdılar
Bursa'da bir büfeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen olayda; otomobille gelen şüpheliler, bir büfeye defalarca ateş edip kaçtı.
Tabancadan çıkan mermiler, iş yerinin camlarına isabet etti. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
